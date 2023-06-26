Takım arkadaşı açıkladı: "Becao ayrılıyor!"

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Rodrigo Becao ve takım arkadaşı Marco Silvestri, oyuncu hakkında çıkan transfer haberlerini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Takım arkadaşı açıkladı: 'Becao ayrılıyor!'
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26 Haziran 2023 14:35
Son güncelleme 26 Haziran 2023 14:36
Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Rodrigo Becao, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı hakkındaki soruyu yanıtlayan Becao, "Bana İtalya'nın kapısını açan Udinese'ye büyük saygı duyuyorum. Onlara asla ihanet etmeyeceğim. Bugün size ayrılacağımı söylersem, yalan söylemiş olurum. Kalacağımı söylersem de yalan söylemiş olurum. Geleceği ancak Tanrı bilir." dedi.

"AYRILIYOR"

Becao'nun Udinese'den takım arkadaşı Marco Silvestri de yıldız oyuncunun transferi hakkında, "Becao, umarım Udinese'de kalır ama bu zor olacak. Becao'nun ayrılacağını duydum." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'nin, Rodrigo Becao için Udinese ile anlaşma aşamasında olduğu ifade edilmişti.



 
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