Danimarka Teknik Direktörü Age Hareide, Hırvatistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Age Hareide, karşılaşmayı değerlendirirken tüm takım adına kaleci Kasper'den özür diledi.



Tecrübeli teknik adam ilk olarak kalecileri Kasper'den özür dilerken ''Bu gece en iyi üç oyuncumuz penaltı kaçırdı. Tüm takım adına Kasper'den özür diliyorum. Penaltılarda böyle şeyler yaşanabiliyor. Bu futbolun acımasız yanı...'' dedi.



Age Hareide, Hırvatistan'dan da övgü dolu sözlerle bahsederken, ''Hırvatistan Avrupa'nın en kontratak takımı. Onlara karşı oyunu kontrol altında tutmak önemliydi. İkinci yarıda da bunu yapmayı başardık'' ifadelerini kullandı.



