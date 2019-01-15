Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Karne notu hesaplama robotu, E Okul VBS giriş

Okulların kapanmasına kısa süre kala, E Okul VBS giriş ekranı burada! E okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi takdir teşekkür hesaplaması ile ilgili sizler için bir haber hazırladık. Öğrenciler ve veliler takdir-teşekkür hesaplama işlemlerini nasıl yapabilirler? İşte bu soruların yanıtları...

15 Ocak 2019 04:30
Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Karne notu hesaplama robotu, E Okul VBS giriş
E Okul VBS öğrenci giriş, karne notu ve takdir teşekkür hesaplama, devamsızlık bilgisi sorgulama ile ilgili soruların yanıtlarını, sizler için hazırladığımız E Okul rehberi haberimizde bulacaksınız.
E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresini ziyaret edin. Ardından pencerenin sağ tarafında sizden istenilen (TC kimlik numarası, okul numarası) bilgilerini hatasız bir şekilde doldurunuz. Ardından sistem üzerinden sınav sonuçları, sözlü notları, karne notu, ders programı ve daha birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YENİ YÖNETMELİK İLE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğinin ardından takdir teşekkür hesaplama işlemi de değişiklik gösterdi. Buna göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda oluşan performans grafiğine göre, alınacak notlar ve bu notlara karşılık olan dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığı pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığı iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığı orta,

50,00 – 59,99 puan aralığı geçer,

0 – 49,99 puan aralığı geçmez olarak kabul edilir.

YIL SONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamı ve bu derslerin haftalık ders saatlerine bölünmesiyle elde edilen puandır.

Naklen gelen öğrenciler için yılsonu başarı puanı hesaplama işleminde yeni oluşacak olan haftalık ders saat sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanının hesaplanmasında bölme işleminde, virgülden sonra gelen iki basamak yürütülür.

Öğrencilerin sınavları, projeleri, uygulamaları, performans çalışmaları için 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilir. Değerlendirme işleminden sonra öğrencilerin aldıkları sonuçlar e-Okul sistemine girilir.

Diğer Haberler

Galatasaray kupada Bolu deplasmanında Türkiye Kupası

Galatasaray kupada Bolu deplasmanında
Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Karne notu hesaplama robotu, E Okul VBS giriş Gündem

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Karne notu hesaplama robotu, E Okul VBS giriş
Maral Büyüksaraç kimdir, kaç yaşındadır? Maral Büyüksaraç nerelidir, oynadı diziler hangileridir? Gündem

Maral Büyüksaraç kimdir, kaç yaşındadır? Maral Büyüksaraç nerelidir, oynadı diziler hangileridir?
Direniş Karatay oyuncuları kimlerdir? Direniş Karatay'ın konusu ne, film nerede çekildi? Gündem

Direniş Karatay oyuncuları kimlerdir? Direniş Karatay'ın konusu ne, film nerede çekildi?
Hangi yazar kadındır? (Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Tezer Özlü, Şükran Kurdakul), Kim Milyoner Olmak İster sorusu yanıtı Gündem

Hangi yazar kadındır? (Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Tezer Özlü, Şükran Kurdakul), Kim Milyoner Olmak İster sorusu yanıtı
Hacı Arif Bey, Tatyos Efendi'nin eserleri hakkında bilgi verilen bir konferansın konusu hangisidir? Gündem

Hacı Arif Bey, Tatyos Efendi'nin eserleri hakkında bilgi verilen bir konferansın konusu hangisidir?
Keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? Kim Milyonler Olmak İster sorusu ve yanıtı Gündem

Keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? Kim Milyonler Olmak İster sorusu ve yanıtı
E Bordro Ocak 2019 maaş görüntüleme sayfası, E-bordro 2019 memur maaş sorgulama Gündem

E Bordro Ocak 2019 maaş görüntüleme sayfası, E-bordro 2019 memur maaş sorgulama
Harry Kane'den Tottenham'a kötü haber Tottenham

Harry Kane'den Tottenham'a kötü haber
Daha fazla göster
1

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao İstanbul'a geldi
2

"Clinton N'Jie, Galatasaray için İstanbul'a geliyor"
3

Mehmet Demirkol'dan PSG - Fernando cevabı
4

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha mı? Teklif yaptılar...
5

Manchester City'den sürpriz transfer! Japonya'dan...
6

Alan, Türkçe konuşuyor! İşte o anlar...
7

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı; Cenk - Konoplyanka
8

Tarık Çamdal'ın Galatasaray'dan alacağı; 5.5 Milyon TL
9

Galatasaray olmadı, Tetteh İngiltere yolcusu
10

Alan Carvalho, Dubai'den Galatasaray'a
yukarı ok