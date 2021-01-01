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Takas bulamayan Cavs, Drummond'ı serbest bırakacak

Cleveland Cavaliers'ın, geride kalan son takas tarihinde Andre Drummond için bir anlaşma bulamadığı ve kendisiyle bir serbest bırakma işlemi üzerinde çalışacağı belirtildi.

Cleveland Cavaliers'ın, geride kalan son takas tarihinde Andre Drummond için bir anlaşma bulamadığı ve kendisiyle bir serbest bırakma işlemi üzerinde çalışacağı belirtildi.

12 Şubat'tan beri oynamayan Drummond'ın, Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets dahil olmak üzere çok sayıda şampiyonluk yarışmacısı takımın ilgisini çektiği söyleniyordu.

Bu sezon 25 maçta 17.5 sayı, 13.5 ribaund, 2.6 asist, 1.2 blok ve 1.6 top çalma ortalamaları yakalamış olan Drummond, 14 yıllık NBA kariyerinde double-double ortalamalarına sahip.


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