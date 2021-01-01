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Taj Gibson, tekrar New York Knicks'te!

New York Knicks'in serbest oyuncu Taj Gibson ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in serbest oyuncu Taj Gibson ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

SNY'den Ian Begley, New York'un kadro boşluğu açmak adına Omari Spellman'ı serbest bırakacağını bildirdi.

Bu, Gibson'ın Knicks ile ikinci dönemi olacak. Geçen sezon takım ile 62 maç oynayan Gibson, maç başına 16.5 dakikada 6.1 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

35 yaşındaki oyuncu ayrıca, Chicago Bulls ve Minnesota Timberwolves dönemleri sonrası, başantrenör Tom Thibodeau ile üçüncü kez yeniden bir araya gelmiş olacak.

Minnesota Timberwolves ile yapılan bir ölü sezon takasında takıma katılmış olan Spellman, diz problemleri nedeniyle New York'ta forma giyemmişti.

Knicks şu anda 5-3 derecesi ile, Doğu Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor.


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