Taiwo Awoniyi: 'Salah, Messi ile aynı seviyede'

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen Taiwo Awoniyi, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Taiwo Awoniyi yaptığı açıklamada, "Salah ile tanıştığımda ve nasıl antrenman yaptığını gördüğümde, bu adamın her özelliğe sahip olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.



Salah'ın üst düzey oyuncularla aynı seviyede olduğunu söyleyen Nijeryalı, "Tecrübeli bir oyuncu, Chelsea ve Roma'da oynadı ve şimdi Liverpool'da. Bu adam zaten zirvede. Bence Messi, Lewandowski ve diğerleriyle aynı seviyede." şeklinde konuştu.



Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 22 maçta, 21 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.













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