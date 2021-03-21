Taison oyuna giymeyi reddedince kadro dışı kaldı

Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı yıldızı Taison kadro dışı bırakıldı.



Kulübün Sportif direktörü Dario Srna'nın yaptığı açıklamada Taison'un Roma ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında oyuna girmeyi reddettiği için kadro dışında bırakıldığı belirtildi. Srna açıklamasında, "Taison maç esnasında ısınmaya gitmeyi ve oyuna girmeyi reddetti. O, kulüp için çok şeyler yapmış bir isim, onunla birlikte de bu takımda oynadık ancak kimse kulüpten daha büyük olamaz. Hepimiz profesyoneliz ve sözleşmemizin gereğini yapmak zorundayız. Taison buna uygun davranmadığı için biz de böyle bir karar aldık" ifadesini kullandı.



2013 yılında Shakhtar Donetsk'e transfer olan Brezilyalı hücum oyuncusu Taison'un sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.



Taison Shakhtar forması giydiği dönemde 6 Ukrayna Şampiyonluğu, 5 Ukrayna Kupası zaferi yaşayarak kulüp tarihine geçmeyi başarmıştı.



Taison'un peşinde bir çok kulübün olduğu ancak taliplileri arasında en ciddi ekibin Inter olduğu konuşuluyordu.



