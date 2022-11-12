Tai Chi heyecanı Sakarya'da başladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Tai Chi Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun açılışında konuşan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, wushunun esneklik, zeka, pratik düşüncenin yanı sıra beden ve ruhun uyumunu sağlayan yegane spor olduğunu anlattı.Dünyada 600 milyon kişinin wushu yaptığını dile getiren Akyüz,diye konuştu.Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı İsam Akgül de wushunun günden güne büyüdüğünü ve yılda en az üç büyük turnuva yapıldığını belirterek, şampiyonada yarışan sporcuların Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil edeceğini söyledi.Şampiyonanın ilk gününde modern, yeni geleneksel ve geleneksel zorunlu stillerde yarışan sporcular, 12 Kasım Cumartesi günü silahlı formlarda becerilerini sergileyecek.