Tahsin Tam: ''Güçlü rakibe karşı 3 puan mutlu etti''

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam ise basın toplantısına oyuncularını tebrik ederek başladı.



Çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Tam, şunları kaydetti:



"Oyun tarzını iyi bildiğimiz bir güçlü rakibe karşı bugün kazanmış olduğumuz üç puan açıkçası bizi çok mutlu etti. Rakibimizin kanat ataklarıyla ve defansımızın arkasına uzun top denemeleriyle bize baskı kurma isteğinde olacağının farkındaydık. Buna dönük önlemlerimizi geliştirme üzerine çalışmıştık hafta boyu. Disiplinli bir oyun ortaya koyduk. Zaman zaman baskı yedik gibi gözükse de geçiş fırsatlarında topu biraz daha iyi kullanıp doğru opsiyon üzerinden hareket etseydik belki daha rahat geçebilirdi ama çok büyük bir camiaya karşı kazandığımız üç puan açıkçası bizi çok mutlu etti. Aynı disiplini bundan sonraki hafta devam ettirmek zorundayız. Çünkü bu ligin şakası yok. Henüz oturmamış bir lig. Herkes birbirini yenebiliyor. O yüzden ciddiyetimizi koruyup rakiplerimize gereken saygıyı göstererek bize de saygı duymalarını sağlayarak lige renk katacak bir performans ortaya koymak istiyoruz."







