Tahsin Tam: 'Bu gece çok iyi oyunla mağlup olduk''

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam, iyi mücadele ettikleri maçtan puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.



Maça hakim taraf olduklarını belirten Tam, "Yüzde 69'a 31 ile topa daha fazla hakim olduk. 17 şut attığımız bir maç ve kale çizgisinden çıkarılan 2 top var. Duran toptan kendi oyuncumuza çarpıp, ikinci toptan yediğimiz bir golle bu geceyi çok iyi oyun ve çok büyük mücadeleyle mağlup bitirdik. Bu tabii ki bizi çok üzdü." dedi.



Oyuncularının iyi performans gösterdiğini dile getiren Tam, "Mücadelelerinden dolayı oyuncularımla gurur duyuyorum. İç sahada tabii ki seyircimizi mutlu etmek istiyorduk alacağımız 3 puan ile ama maalesef sonuç bizi epey üzdü. Ancak güçlü şekilde iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



Tam, Gençlerbirliği'ni ve özellikle kaleci Ertuğrul Çetin'i tebrik ederek "Türk futbolu, milli bir kaleci kazanıyor sanırım. Genç bir kardeşimiz." ifadelerini kullandı.







