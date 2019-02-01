Tahkim Kurulu'nda indirim mevsimi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, son 2 günde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği kararlar sonrasında yaptığı "indirimlerle" dikkatleri çekti.
Tahkim Kurulu, geçtiğimiz hafta içinde Kayserispor'da Bernard Mensah'a verilen 2 maç cezayı 1 maça, Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in aldığı 3 maçlık cezayı 2 maça, Eljif Elmas'ın 2 maçlık men cezasını ise 1 maça indirerek onayladı.
48 saat içinde yapılan bu "indirimler" sonrasında PFDK'nın kararlarında "daha dikkatli olması gerektiği" mesajı da verilmiş oldu.
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Tahkim Kurulu, geçtiğimiz hafta içinde Kayserispor'da Bernard Mensah'a verilen 2 maç cezayı 1 maça, Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in aldığı 3 maçlık cezayı 2 maça, Eljif Elmas'ın 2 maçlık men cezasını ise 1 maça indirerek onayladı.
48 saat içinde yapılan bu "indirimler" sonrasında PFDK'nın kararlarında "daha dikkatli olması gerektiği" mesajı da verilmiş oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın