  •  
    Aslan'da Eren Derdiyok için BİR İHTİMAL daha!
  •  
    Beşiktaş'ta Kagawa için "RESMİ" opsiyon cevabı
  •  
    G.Saray'a TRANSFERİ saat 23:47'de iptal oldu!
  •  
    Elinin tersiyle ittiği çılgın teklif ve Gomis'e o sözü
  •  
    Bir transfer dönemi bitti! Yine boşta; "Beni alın"

Tahkim Kurulu'nda indirim mevsimi

TFF Tahkim Kurulu, son dönemde PFDK'nın verdiği kararları onaylamaktan çok, "indirim" yaparak öne çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Tahkim Kurulu'nda indirim mevsimi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2019 16:21
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, son 2 günde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği kararlar sonrasında yaptığı "indirimlerle" dikkatleri çekti.

Tahkim Kurulu, geçtiğimiz hafta içinde Kayserispor'da Bernard Mensah'a verilen 2 maç cezayı 1 maça, Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in aldığı 3 maçlık cezayı 2 maça, Eljif Elmas'ın 2 maçlık men cezasını ise 1 maça indirerek onayladı.

48 saat içinde yapılan bu "indirimler" sonrasında PFDK'nın kararlarında "daha dikkatli olması gerektiği" mesajı da verilmiş oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için