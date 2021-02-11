Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan'ın cezasını 3 maça indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen 6 maç men cezasında indirime gitti.



TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Davalı futbolcuya verilen 6 resmi müsabakadan men cezasının, 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." denildi.



UÇK, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası uygulamıştı.



