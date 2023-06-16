Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen cezaları onadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber
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16 Haziran 2023 18:20
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Fenerbahçe ve Galatasaray'a verdiği para cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulunun, Galatasaray Kulübüne çeşitli gerekçelerle verilen toplam 944 bin 500 lira para cezasını onadığı belirtildi.

Futbolcuların yanı sıra teknik sorumlunun maç sonu flaş röportaja ve basın toplantısına katılmaması nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 225 bin lira para cezasına yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı kaydedildi.

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