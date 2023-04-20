Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.



Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve 50BTL para cezasını onadı.



Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'nin müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 günlük hak mahrumiyeti ve 50 bin TL'lik para cezaları da onandı.



İŞTE TAHKİM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA;



"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp ve başkanı Ahmet Nur Çebi ilgili PFDK'nın 11.04.2023 tarih ve E.2022-2023/801 - K.2022-2023/1019 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b. maddeleri uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda açıklamanın ifade özgürlüğü kapsamında korunabilmesi için konunun güncel olması gerektiği, tekrar tekrar yapılan açıklamalar ile TFF'nin ve yetkili kurulların itibarının zedeleneceği ve futbolda düzensizliğin teşvik edileceği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen başvurunun reddi ile PFDK tarafından verilen kararın onamasına, oybirliği ile,



5. E.2023/224 - K.2023/224



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin başkanı Ahmet Nur Çebi ilgili PFDK'nın 13.04.2023 tarih ve E.2022-2023/826 - K.2022-2023/1040 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 10.04.2023 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b ve 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 28 gün hak mahrumiyeti ve 66.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



6. E.2023/225 - K.2023/225



Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, kulüp ve idarecileri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile ilgili PFDK'nın 18.04.2023 tarih ve E.2022-2023/845 - K.2022-2023/1073 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Fenerium Alt Avis Tribün F nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Alt Tribün B, Maraton Üst Tribün A, B, H, Kuzey Tribün D, E, L, M, Spor Toto Tribün D, E, L bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Selahattin Baki'nin müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Ahmet Ketenci'nin müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."





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