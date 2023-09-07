Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için Galatasaray'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyona yaptığı itirazı reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için Galatasaray'a ret
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07 Eylül 2023 19:56
Son güncelleme 07 Eylül 2023 19:59
Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine kurulan 1959 öncesi şampiyonlukları araştırma komisyonuna dair Galatasaray Kulübü'nün yaptığı itiraz, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuz'un 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kurulu'na yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

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