Tahkim Kurulu, Jefferson Junior'ın 3 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK'nin futbolcusu Jefferson Junior'ın 3 maçlık cezasını onadı.



TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.



Kurulun, itiraz başvurusunu reddederek Brezilyalı oyuncunun 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası ile cezalandırılmasını oy birliği ile onadığı aktarıldı.







