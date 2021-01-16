Tahkim Kurulu, Jefferson Junior'ın 3 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK'nin futbolcusu Jefferson Junior'ın 3 maçlık cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.
Kurulun, itiraz başvurusunu reddederek Brezilyalı oyuncunun 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası ile cezalandırılmasını oy birliği ile onadığı aktarıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.
Kurulun, itiraz başvurusunu reddederek Brezilyalı oyuncunun 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası ile cezalandırılmasını oy birliği ile onadığı aktarıldı.