Tahkim Kurulu, Emre Kılınç'ın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezasını onadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tahkim Kurulu, Emre Kılınç'ın cezasını onadı
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08 Ocak 2021 17:23
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezasını onadı. 

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı itirazı inceledi.

Açıklamada, Emre Kılınç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına ve erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verildiği belirtildi.



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