Tahkim, Fenerbahçe ve Göztepe'nin cezalarını onadı

Tahkim Kurulu'nda alınan kararlar şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı verilen 20 bin TL'lik para cezasına yapılan itirazı reddetti.Kurul ayrıca Göztepe Kulübü'ne verilen tribün girişi engellenmesi ve 50 bin TL'lik para cezasının da onanmasına karar verdi."Göztepe A.Ş.'nin PFDK'nın 04.10.2018 tarihli E.2018-2019/156 K.2018-2019/214 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Göztepe A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Tribün A,B,C,D,E Maraton Doğu A1B1 Tribün A,B,C,D,J,K,L,M Maraton Doğu C1D1 Tribün E,F,G,H,I,M,N,O,P Numaralı Batı B1 Tribün H,I,J,K,M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,12. E.2018/298 - K.2018/30413. E.2018/299 - K.2018/305Fenerbahçe A.Ş.'nin PFDK'nın 04.10.2018 tarihli E. 2018-2019/157 K.2018-2019/212 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Fenerbahçe A.Ş'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,- Fenerbahçe A.Ş'nin müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1-a maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası, cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."