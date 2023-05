Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

TFF Tahkim Kurulu, Sivasspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci için kararını verdi.



Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye verilen 2 maç men cezasını onadı.



Tecrübeli oyuncu, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında kadrodaki yerini alamayacak.



Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş.'nin, futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDK'nın 02.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1143 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe A.Ş.'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.





