Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

TFF Tahkim Kurulu, Sivasspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci için kararını verdi.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye verilen 2 maç men cezasını onadı.
Tecrübeli oyuncu, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında kadrodaki yerini alamayacak.
Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş.'nin, futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDK'nın 02.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1143 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe A.Ş.'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye verilen 2 maç men cezasını onadı.
Tecrübeli oyuncu, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında kadrodaki yerini alamayacak.
Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş.'nin, futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDK'nın 02.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1143 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe A.Ş.'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.
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