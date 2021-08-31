Tahir Kıran: 'Rezan bey benzin döktü'

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray ile aralarında yaşanan Oğulcan Çağlayan konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Beyaz TV'ye konuşan Kıran, Galatasaray'la tüm anlaşma çabalarının sonuçsuz kaldığını anlatarak Fatih Terim'le aralarının neden açık olduğunu da açıkladı.



Tahir Kıran'ın açıklamaları şu şekilde:



"REZAN BEY BENZİN DÖKTÜ"



"Galatasaray bizim uzattığımız bütün dalları kırdı. Artık uzlaşma yok, paramızı ödesinler. Burak Elmas'ın yanındaki kişi zaten bu transferin yanlış olduğunu söylüyor. Rizespor ile Galatasaray arasında ateş vardı bunu söndürmek istedik ama Rezan Bey benzin döktü. Savaşın kazananı olmaz herkes kaybeder ama çok kaybedeni Galatasaray olacak."



"NE İÇİYORLAR ANLAMADIM"



"Bize harççı, terör örgütü falan dediler. Ne içiyorlar anlamadım! Bu yüzden de Galatasaray'ı kutlamadık. Sporu nereye getirdiniz."



"RİZE MEDENİ MEMLEKETTİR"



"Rizeliyiz, evimize geleni ağırlarız ve iyi şekilde uğurlarız. En ufak bir terbiyesizlik yapmayız. Rize medeni memlekettir."



"FATİH HOCA'NIN KARAKTERİNİ BEĞENMİYORUM"



"'Fatih Hoca'nın hocalığını severim ama karakterini beğenmiyorum' dedim. Babam öldü, 7 ay sonra aradı ve bunun için böyle bir şey söyledim."



