Tahir Kıran'ın testi pozitif

Çaykur Rizespor'un başkanı Tahir Kıran'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tahir Kıran'ın testi pozitif
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27 Ocak 2022 13:54
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Tahir Kıran, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Yeşil mavili kulüpten alınan bilgiye göre koronavirüs testi pozitif çıkan Kıran'ın İstanbul'da dinlendiği belirtildi.

Kıran'ın, Atakaş Hatayspor maçının ardından İstanbul'a gittiği ve sporcularla görüşmediği, yeşil-mavili oyuncuların perşembe günü Rize'de Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacağı kaydedildi.

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