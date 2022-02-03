Tahir Kıran: 'Gedson, seneye de bizde kalabilir'

Çaykur Rizespor, Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için imza töreni düzenledi.



Törende Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.



İşte Tahir Kıran'ın açıklamaları:



"Türkiye'nin en büyük transferlerinden birinin imza töreni için buradayız. Büyük fedakarlıklarla Gedson Fernandes kardeşimizi Rizesporumuz'un mavi-yeşil formasına bağlıyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Rizespor'a büyük katkıları olacak. Bu transferde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, başta Ahmet Bulut'a teşekkürlerimizi iletiyorum."



"Gündeme gelmesiyle transfer bitmesi arasında kısa bir süre vardı. Ahmet Bulut bana 'Alır mısın, Gedson'u ister misin?' dedi. Bu sorunun cevabı tabii ki evet oldu. Kendisiyle facetime görüştüm. 'Gelmek ister misin?' dedim. 'İsterim' dedi. İşin Benfica tarafı da var. Bir de Beşiktaş tarafı var. Onlarla görüştük. Uygun olduğu kararını verdiler. Bu şekilde bitirdik. 15 maç için bu formayı terletecek."



"Gelecek sezon da Rizespor'da oynayabilir mi?"



"Bunu dün akşam Ceyhun Bey ile konuştuk. Olabilir. Her şey olabilir. Rizespor'da mutlu olursa niye kalmasın, kalabilir. Beşiktaş'a gidebilir. Şu an itibarıyla bonservisi Beşiktaş'ta."



"BAŞKA BOMBA TRANSFERLERİMİZ OLABİLİR"



"Gedson transferi bizim ikna kabiliyetimizdir, bunu biz başardık. Önümüzde 15 maç var. Suyunu çıkaracağız Gedson'un. En kısa sürede takımdaki yerini alacaktır. Yaşı itibarıyla maç eksiği açığını çok çabuk kapatacaktır. Biz vazifemizi yaptık. Bu saatten sonra Hamza Hoca'nın talebesi. En iyi şekilde faydalanacaktır."



"Başka bomba transferlerimiz olabilir. Sürprizlere açığız. 2 gün öncesine kadar Gedson konusu yoktu. Yarın ne olacağını Allah bilir."





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