Tahir Kıran: 'Galatasaray maçında takımı çekmeliydim'

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray'a kaybettikleri maç ve Giresunspor ile oynayacakları mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.



Hakem kararlarına tepki gösteren Tahir Kıran "Galatasaray maçındaki kararları tartışmaya gerek yok. Tartışılacak bir karar yok. Ben zaten takımı neden sahadan çekmedim gerçekten pişman oldum. Türk futbolunda böyle bir rezalet görülmedi, bir daha da görülmez. Artık o maçı bırakalım diye düşünüyorum. Yaşananlar yaşandı. Tabii ki futbol federasyonu bir yaptırım yapacaktır. Bu insanların yanına kar kalmayacaktır. Sonuçta bu insanların emeğini çalmak kolay iş değil. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK gereğini yapacaktır diye düşünüyorum." dedi.



TFF ve MHK'ye göndermelerde bulunan Tahir Kıran "Biz 24 haftadır bağırıyoruz. 24 haftadır Çaykur Rizespor kulübüne operasyon yapılıyor. İnşallah bitecek diye düşünüyoruz. Bitmezse hakikaten sıkıntı var. Bir takımın üzerine bu kadar oynanmaz. Ama ben bunun sebeplerini biliyorum. Bunun sebeplerini çözdüm. Neyin nereden geldiğini iyi biliyorum. Onlara bir zaman tanıyorum. Bu durumu düzelttiler düzelttiler, eğer düzeltmezlerse Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanacak." ifadelerini kullandı.



"Galatasaray'ı kurtarmak için bunlara gerek yok" diyen Karadeniz ekibinin başkanı "O penaltı doğru mu, bu penaltı doğru mu diye konuşmaya artık gerek yok. Bizim maçlarımızı zaten bir canlı yayında yayınlıyorlar, bir de maçtan 3-5 gün sonra bir daha veriliyor. Ne bir pozisyon konuşuluyor ne bir karar konuşuluyor. Örneğin Galatasaray maçında Gedson'un kaval kemiğine adam kramponun tabanıyla basıyor, tersine karar veriliyor. Bunu görüntülere dahi koymuyorlar. Çok enteresan işler oluyor. Ama Galatasaray'ı kurtarmak için bunlara gerek yok. Galatasaray kendini kurtarır." açıklamasını yaptı.



Taraftarlarla ilgili konuşan Tahir Kıran "Taraftar için söylenecek bir şey yok. Onlar elinden geleni yapıyor. Taraftar takımına sahip çıkıyor ve bu olaylardan sonra neyin ne olduğunu daha iyi gördüler. Bu saatten sonra taraftarımız Rizespor'a 5 elle değil 15 elle sarılacak. Bize yaşatılanları görüyorlar. Herkes takımına, memleketine sahip çıkacak. Burası bizim vatanımız, bizim memleketimiz. Başka Rize yok. Elimizdeki tüm güçle Rizespor'umuza sahip çıkacağız. Rizespor'u hak ettiği konuma hep beraber getireceğiz" dedi.



Kıran, Çaykur Rizespor'a sahip çıkması gereken kişilerin yeterince destek olmadığını kaydederek, "Artık insanlar memleketine, vatanına sahip çıksın. Vatana hizmet etmemek, memlekete hizmet etmemek de bana göre hainliktir. Kimse hainlik damgasını yemek istemez. Herkes akıllı olsun." ifadelerini kullandı.



Giresunspor maçıyla ilgili de konuşan Kıran "Giresun maçına gelecek olursak onlarda sıkıntılı biz de sıkıntılıyız. İnşallah temiz bir maç olur. Hakem hatalarıyla maçın kaderi çizilmez diye umut ediyoruz. İnşallah yanlış kararların verilmeyeceği bir karşılaşma olur. Giresun da bizim takımımız, Rizespor da bizim takımımız" diyerek sözlerini noktaladı.





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