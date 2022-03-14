Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor'un başkanı Tahir Kıran, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Ayrıca Süper Lig'in sezon sonunda tescil edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya flaş bir cevap verdi.
OLAY YARATAN PAYLAŞIM
Tahir Kıran paylaşımında "Kahpe Bizans'ın operasyon çocukları hepinizle görüşürüz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Rizeli bitti demeden bitmez..." ifadelerini kullandı.
"KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASI KONUŞULUR"
TV100'de "Bu kadar hakemin görevden alınmasından sonra küme düşme kaldırılmalı mı?" sorusunu yanıtlayan Tahir Kıran "Sezon sonu ligin tescil edilip edilmemesine bakacağız. Şaibenin olduğu bir sezonda gündeme gelecektir. Talimat verdim, bütün maçlarımıza çalınana puanları tek tek çıkartacağım. Küme düşmenin kaldırılması için her türlü şartı zorlayacağım! Biz atmacayız! Atmacanın eti yenmez!" dedi.
"BAŞKANIN BU SÖZLERİ ASILSIZDIR"
Öte yandan Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan ve Başkanımız Tahir Kıran'a atfedilerek "Rizespor kümeye diye tweet atanları Allah'a havale ediyorum" sözleri kesinlikle asılsızdır." denildi.
OLAY YARATAN PAYLAŞIM
Tahir Kıran paylaşımında "Kahpe Bizans'ın operasyon çocukları hepinizle görüşürüz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Rizeli bitti demeden bitmez..." ifadelerini kullandı.
"KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASI KONUŞULUR"
TV100'de "Bu kadar hakemin görevden alınmasından sonra küme düşme kaldırılmalı mı?" sorusunu yanıtlayan Tahir Kıran "Sezon sonu ligin tescil edilip edilmemesine bakacağız. Şaibenin olduğu bir sezonda gündeme gelecektir. Talimat verdim, bütün maçlarımıza çalınana puanları tek tek çıkartacağım. Küme düşmenin kaldırılması için her türlü şartı zorlayacağım! Biz atmacayız! Atmacanın eti yenmez!" dedi.
"BAŞKANIN BU SÖZLERİ ASILSIZDIR"
Öte yandan Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan ve Başkanımız Tahir Kıran'a atfedilerek "Rizespor kümeye diye tweet atanları Allah'a havale ediyorum" sözleri kesinlikle asılsızdır." denildi.