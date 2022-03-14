Küme düşmenin kaldırılması için her türlü şartı zorlayacağım! Biz atmacayız! Atmacanın eti yenmez!

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor'un başkanı Tahir Kıran, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Ayrıca Süper Lig'in sezon sonunda tescil edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya flaş bir cevap verdi.Tahir Kıran paylaşımında "" ifadelerini kullandı.TV100'de "" sorusunu yanıtlayan Tahir Kıran "" dedi.Öte yandan Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan ve Başkanımız Tahir Kıran'a atfedilerek "Rizespor kümeye diye tweet atanları Allah'a havale ediyorum" sözleri kesinlikle asılsızdır." denildi.