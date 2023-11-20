Tahir Kıran'dan kadın futbolcu için skandal paylaşım!

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ile Beylerbeyi karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fomget, 1-0'lık skorla kazandı.Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran, bu maçla ilgili skandal bir paylaşıma imza attı. Kıran, Fomget forması giyen Olha Ovdiychuk'un yerde kaldığı bir anın fotoğrafını paylaştı. Kıran daha sonra, "Yatarak ancak o.... kazanır Maria..." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.Tahir Kıran'ın bu paylaşımı büyük tepki çekti.ABB Fomget, bu paylaşım nedeniyle Tahir Kıran için bir kınama mesajı paylaştı."Kulübümüzden AçıklamaBeylerbeyi Spor Başkanı Sn. Tahir Kıran'ı şiddetle kınıyoruz.Kadın Futbol Takımımızın Süper Lig'de Beylerbeyi Spor'u 1-0 yendiği maçın ardından Beylerbeyi Spor başkanı Sn. Tahir Kıran, kişisel sosyal medya hesabından maçtan bir görüntü paylaşmış, ardından attığı hikayede ise takımımızın haklı galibiyetine gölge düşürmeye çalışmış, takımımıza ve sporcumuz Olha Ovdiychuk'a hakaret etmiştir.Takımının yenilgisini hazmedemeyen ve çareyi küfürde bulacak kadar acizleşen Sn. Tahir Kıran'ı esefle kınıyoruz! Kendisi, kadın futboluna beraberinde getirdiği küfür ve hakareti bırakmalı, kadına şiddetin sadece fiziksel olmadığını bilmelidir. Bu tip spor ahlakına yakışmayan söylemler ancak söyleyene zarar verir. Burası sporun, dostluğun ve centilmenliğin egemen olması gereken kadın futbol camiasıdır. Bu söylem ne camiamızın ne de milletimizin özünde yer almayan, insani hiçbir özellik barındırmayan, düpedüz kadına şiddet olmasının yanı sıra spor etiğine ve genel ahlaka da aykırı bir tutumdur.Türk kadın futbolunun lokomotif kulüplerinden biri olan, son şampiyon ve namağlup ünvanlarını koruyan, başkentimizin gözbebeği ABB FOMGET Takımımızı temsil eden; Başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik direktörümüze ve sporcularımıza karşı haddini aşan ifadelere gerektiği şekilde cevap verileceğini ve bu ifadelere uygulanacak yaptırımların sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm temsilcilerin dikkatine sunarız.ABB FOMGET"