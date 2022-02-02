Tahir Kıran'dan Gedson ve Galatasaray açıklaması!

Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralayan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran transfer sürecini A Spor'da değerlendirdi.



Tahir Kıran yaptığı açıklamada, "Biz Gedson Fernandes'i Benfica'dan kiraladık. Kiralık ücretini tamamen biz ödüyoruz. Sezon sonundaki tasarrufu Beşiktaş ve Benfica kulübüne ait. Beşiktaş, bonservisine talip oldu ve yüzde ellisini aldılar. Şu an bonservisinin yüzde ellisi Beşiktaş'ta, yüzde ellisi Benfica'da. Sezon sonu oyuncu, onların futbolcusu. Sayın Ahmet Bulut, 'böyle bir adam var almak ister misin?' dedi. Tabi ki evet dedim. Oyuncuyla görüşme yaptık o da gelmek istedi." dedi.



"HİÇ KİMSEYLE PROBLEMİMİZ YOK"



Galatasaray ile bir problemlerinin olmadığını belirten Karadeniz ekibinin başkanı, "Artık Prosedürler kaldı. Benfica kulübü Gedson'u bize kiraladı. Bizim orta saha bölgesine bir arayışımız vardı. Oraya alabileceğimiz en iyi adamı aldık. Bir iki transfer daha yapacağız. Bizim kimseyle bir problemimiz yok. Olaylar çok farklı yerlere çekildi. Galatasaray camiasıyla bir tersleşme derdimiz yok. Galatasaray camiası Türk futbolunun lokomotif takımlarından bir tanesidir. Bizim hiç kimseyle bir problemimiz yok. Kimseyle bir yarışımız da yok. Biz kendi halimizde mütevazi bir Anadolu takımıyız. Bizim için çok lüks olan bir transferi yaptık. Bu tarz transfer yapmak hakikaten çok zor. Oyuncuyu bize teklif ettiler, bizim de şartlarımıza uydu. ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'LA DA İŞBİRLİĞİ YAPARDIM"



"Karşınızdaki kulüp Galatasaray olsaydı böyle bir işbirliği yapar mıydınız?" sorusuna Tahir Kıran, "Kesinlikle aynı işbirliğini Galatasaray'la da yapardım Aytaç transferi için görüşüyorduk. Ama bu transfer olunca Aytaç kara transferi biraz geriye düştü. Biz herkesle her transfer işbirliğine varız. Rizespor'la Galatasaray camiası arasında bir sıkıntı vardı. O gün Burak başkana da söyledim. Bizim bir problemimiz yok. Biz ikimizde kucağımızda bir bomba bulduk gel bunu çözelim. Burak başkan da buna sıcak baktı, beraber oturduk konuştuk. Fakat o gün bazı insanlar bu işi bozdular. Galatasaray camiası içerisinde bazı isimler bozdu. " açıklamasını yaptı.



TRANSFER SÖZLERİ



Yapacakları takviyelerden de bahseden Kıran, "Semih Kaya'yı takımımda görmek istiyorum. Şartlar elverirse iki futbolcu alacağız. Stoper almayı düşünüyoruz. 3 Tane stoperimiz var. Bunları yedekleyecek biri lazım. Sağ bek transferi düşünüyoruz. Gökhan Gönül'ün yedeği. Kimse de Gökhan'ın yedeği olmak istemiyor. Türk futboluna İmza atmış bir kardeşimiz. İsim söylediğimiz zaman farklı yerlere çekiliyor. Rakamlar yükseltilmek için iki kulüp karşı karşıya getiriliyor. Bu yüzden fazla detaya girmek istemiyorum. Ayrıca sayın Ahmet Bulut'a Rizespor camiası olarak buradan çok teşekkür ediyorum Fernandes transferinde bize gösterdiği kolaylıklardan dolayı." diyerek sözlerini noktaladı.





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