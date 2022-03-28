Tahir Kıran'dan Gedson Fernandes transferi için açıklama!

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Beşiktaş'ın Galatarasay'ın elinden kaptığı ve daha sonra Çaykur Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes'in transfer sürecini anlattı.

Haber; Hürriyet
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Tahir Kıran'dan Gedson Fernandes transferi için açıklama!
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28 Mart 2022 13:24
Beşiktaş'ın sezon başında Gedson Fernandes'i kadrosuna katmış ve Çaykur Rizespor'a kiralamıştı. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Fernandes'in transfer sürecini ve teknik direktör ile aralarında geçen ilginç diyaloğu paylaştı.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a transfer süreciyle ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Gedson Fernandes transferi aniden gelişti, hocaya 'Gedson Fernandes'i ister misin?' dedim, cevap vermedi. 'Niye cevap vermiyorsun!' deyince 'nereye koyacağımı düşünüyorum' dedi. Ben de 'Kulübüye koy' dedim (Gülerek). Gedson henüz 23 yaşında ve önü çok açık. Önce bizde daha sonra Beşiktaş'ta iyi işler yapacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kıran ayrıca Beşiktaş'ın Gedson'u 30 milyon Euro'dan yüksek bir rakama satabileceğini iddia etti.

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