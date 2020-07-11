Tahir Karapınar'ın savunmada zor seçimi

Serdar Aziz'in yokluğu, Gençlerbirliği maçında 2 puan kaybı yaşanmasının en büyük nedenlerinden biriydi. Falette-Jailson ikilisinden oluşan savunma merkezi öyle büyük açıklar verdi ki 90 dakika sonunda alınan 1 puan iyi bir sonuç sayılabilir. PFDK'nın Serdar'a 1 maç daha ceza vermesi, Sarı-Lacivertliler için işleri zora soktu. Sivasspor maçı, Avrupa Ligi iddiasını sürdürmek için belki de son şans. Her ne kadar rakip formsuz olsa da Yiğido'nun önemli hücum silahları var.



Jailson kredisini tüketti



Bu kritik mücadelede Simon Falette'ni yanında kimin oynayacağını belirlemek çok zor. Jailson'ın Gençlerbirliği maçındaki kritik hataları sonrası bir kez daha aynı bölgede tercih edilmesi beklenmiyor. Daha önce stoperde görev yapan Luiz Gustavo hem burada oynamak istemiyor hem de 2-0'lık Kasımpaşa yenilgisinde o da önemli hatalara imza atmıştı.



Büyük ihtimal Ozan



Diğer seçenek, Gençlerbirliği maçının 20. dakikasından itibaren stopere geçen Ozan Tufan. 25 yaşındaki oyuncu da savunmada çok iyi bir performans göstermemişti ama Sivas karşısında yine bu bölgede oynama ihtimali yüksek.



