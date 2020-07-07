Tahir Karapınar'dan Garry Rodrigues'e eleştiri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



İlk yarıda stoper sorunu yaşadıklarını kaydeden Karapınar, "Bizim için iyi bir sonuç değil, berabere kaldık, galip gelmek, yukarıya tutunmak istiyorduk. İlk devre stoper konusunda sıkıntı yaşadık, oyunu oturtamadık. 2. devre farklıydı, top yüzde 70 bizdeydi. Kazanabilirdik de, gol attık, pozisyonlar var, kazanamadık. Sivas'ı yenmek istiyoruz. Serdar'ın kırmızı kart görmesi dengelerimizi bozdu. 2 stoperimiz var, Jailson'u, Luiz'i çektik, bugün de Ozan'ı denedik, iyi oynadı." dedi.



"GARRY RODRIGUES KAÇIRMAMALI"



Kaçırdıkları gol pozisyonlarına dikkat çeken teknik adam, "Fenerbahçe seviyesinde bir takımın kaçırmayacağı golleri kaçırdık. Sonra toparlamak kolay olmuyor. Garry'nin pozisyonu var, penaltı da denilebilir, bilmiyorum, seyretmek lazım ama kaçırmaması gereken bir pozisyon. Çok üst seviye oyuncuların bu pozisyonları kaçırmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



