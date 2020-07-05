Tahir Karapınar, Vitor Pereira'dan sonra bir ilki başardı

Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü Tahir Karapınar, sarı-lacivertli takımda Vitor Pereira'dan sonra bir ilki yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Tahir Karapınar, Vitor Pereira'dan sonra bir ilki başardı
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05 Temmuz 2020 00:53
Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek ligde sahasında üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takımda sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğunda oturan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından bir ilk yaşayan teknik adam olarak kayıtlara geçti.

Tahir Karapınar, Vitor Pereira'dan (2015/16) bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

Vitor Pereira'dan sonra Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal gibi isimler Fenerbahçe'de görev aldı ancak hiçbiri, Tahir Karapınar'ın yakaladığı istatistiğe ulaşamadı.





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