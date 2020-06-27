Tahir Karapınar: "Luiz Gustavo'ya mecburuz"

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun stoperde görev alması tartışılıyor.

Tahir Karapınar: 'Luiz Gustavo'ya mecburuz'
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27 Haziran 2020 17:52
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 29. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçında stoper tercihi yine dikkat çekti.

Sarı-lacivertlerde Kasımpaşa maçında stoperde görev alan Luiz Gustavo, Sadık ve Falette'nin sakatlı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçında da stoperde görev aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, bu tercihe mecbur kaldıklarını kaydederken, "Herkesin kendi mevkisinde oynaması avantaj ama elimizde değil. Sadık sakat, oraya Gustavo'yu çekmek zorunda kalıyoruz. Onun yerine oynayan oyunculardan da performans bekliyoruz. Bu maç için çok sorun olacağını düşünmüyorum" dedi.

"ORTA SAHA DAHA DOĞRU OLUR"

Metin Tekin, Brezilyalı oyuncunun stoperde oynamasını, "Gustavo savunma için mi oynuyor, oyunu kurmak için mi? Fenerbahçe, bu maçı önde mi oynar, yoksa acayip baskı mı yer? Önde oynar. Oyunu Gustavo ile kuracağım diyor ama benim mantığım, orta saha tercihinin daha doğru olacağı yönünde" şeklinde değerlendirdi.





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