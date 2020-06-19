Tahir Karapınar: 'Her maçı kazanmak bile yetmeyebilir'

Tahir Karapınar, Trabzonspor'a yenilip kupaya veda ederek doğrudan Avrupa Ligi vizesi alma şansını kaçırdıklarını söyledi.



Tecrübeli çalıştırıcı, "Artık Süper Lig'de kalan maçlarımızı kazanarak Avrupa bileti elde etmeye çalışacağız. Ancak bu sadece bizim elimizde değil. Her maçtan galip ayrılmak bile yetmeyebilir" dedi.



