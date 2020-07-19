Tahir Karapınar: 'Emre büyük karakter'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, 39 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun katkısıyla ilgili konuştu.



Karapınar, "Yaş önemli değil, iyi oyuncu ya da kötü oyuncu vardır. Emre Belözoğlu büyük karakter, sahada arkadaşlarına en iyi şekilde yardım edecektir." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin hocası ayrıca, " Kadınlar anadır, anaya el kalkmaz. Kalkan eller taş olur, dünyaya mesaj vermek istiyoruz, kadına şiddete karşıyız." şeklinde önemli bir mesaj verdi.



