Tahir Karapınar: 'Çocukları 8-9 yaşında bulmalıyız'

Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, Fenerbahçe Televizyonu'nda açıklamalarda bulundu.



Karapınar yaptığı açıklamada akademi sporcularının sezon performansını değerlendirdi, Akademinin futbolcu seçmelerini yorumladı ve Fenerbahçe Futbol Akademisi olarak Fenerbahçe'ye, ülkesine hizmet edecek centilmen, karakterli, başarılı ve Fenerbahçe altyapısından geldiğini belli eden futbolcular yetiştirmek istediklerini ifade etti.



"Genç oyuncuların oynamaları bizim için çok önemliydi"



Sözlerine 2021-2022 sezonunu değerlendirerek başlayan Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, "Alt yaş gruplarımız Covid'den dolayı zor dönemler yaşadı. Çocukların gelişimleri için 1 yıl boyunca futbol oynamamak onlar için çok kötü. Bizler de 'en verimli şekilde bunun üstesinden nasıl geliriz?' diye çalıştık.



Ciddi anlamda bir mücadelemiz oldu. Çocuklarımıza bir şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Sıkışık bir maç takvimimiz vardı. Gelişim takımlarımızın maça çıkması oldukça önem arz ediyor. U19 Takımımızdan A Takıma oyuncular verdik. Bu da akademimiz için çok önemli diye düşünüyorum. U15 Takımımız Şampiyon oldu. Bizim için çok büyük sevinç! U16 Takımımız da en iyi takımlarımızdan biriydi, o da penaltılarla elendi. U17 Takımımız, play-offlara kaldı ve son dakikada yediğimiz golle elendik. Tabii ki şampiyon olmak altyapılarda çok önemli değil, bizim için asıl önemli olan oynayabildikleri kadar maç oynamaları. U15 Takımımız da sonuna kadar gitti. Finali oynadı ve kazandı. Orada beni mutlu eden şey ise şu oldu; çocuklarımızın, takımımızın bir karakter koymaları, çok iyi motive olmaları, maçlardan sonra soyunma odalarını temizleyerek bırakmaları ile diğer takımlara örnek olmaları ve oralardan teşekkür almamız en büyük başarıydı diyebilirim. Şu an söyleyeceğimi televizyonda da anlattım; U17 Takımımız, Eskişehir'de Konyaspor ile oynadığımız maçta çok iyi oynadı, 90+6'da yediğimiz golle mağlup oldu ama oradaki bir Fenerbahçe taraftarı oyuncularımıza 'bizi çok iyi temsil ettiniz. Tam Fenerbahçe'ye yakışır şekilde onurlu, gururlu ve centilmence mücadele ettiniz.' dedi. Takımımız gerçek anlamda centilmendi.



Bütün Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederiz. Biz böyle oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Diğer gruplarda ligler oynanmadı. 14 grubunda da play-offlara kalamadık ama bizim için gelişim önemli. Bir tek U12 yaş grubumuz, Şenlik Ligi diye bir ligde maçlar oynadı. Diğer gruplarımızda da hazırlık maçları oynadık, turnuvalara katıldık. Bizim için genel anlamda iyi geçtiğini söyleyebilirim. Çocuklarımızın maç oynaması, gelişmesi bizleri mutlu etti. Bu sezon çok daha sıkı bir programla çok daha iyi gelişecekler diye düşünüyorum." dedi.



"Akademimizin futbolcu seçmeleri çok iyi geçti. Fenerbahçe olarak 8-9 yaşlardan itibaren yetiştirdiğimiz, geliştirdiğimiz oyunculara ihtiyacımız var"



Tahir Karapınar, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Akademisi 2022–2023 sezonu futbolcu seçmelerine dair şöyle konuştu:



"Ben çok uzun yıllardır futbolun içindeyim. Artık bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Biz seçmelerimizi 'öylesine bir seçme' gibi yapmadık. Bu sene programımızda tamamen değişikliğe gittik. Seçmelerimize 1200'ün üzerinde oyuncu geldi ve çok düzenli ilerledik. Hepsini planladık, programladık, takımları hazırladık. Bizim bu seneki programımızdaki değişiklik sadece oyuncuların maç yapması değildi, bu sene parkurlar kurduk; yetenek, dripling gibi. Ayrıca sporcularımızın atletik performans hocalarımız eşliğinde testleri yapıldı. Yenilikler yaptık ve çocukların bütün her şeylerine baktık. Burada 70'e yakın oyuncu beğenildi ve onlara haber verildi. Şimdi bu isimler tekrar gelecekler ve ikinci bir tur olacak. Biz buradan iyi oyuncular çıkacağına inanıyoruz. Tabii ki transfer yapacağız ama bizim asıl 8-9 yaşlardan itibaren yetiştirdiğimiz, geliştirdiğimiz oyunculara ihtiyacımız var. Onlara her şeyi bizim öğreteceğimiz oyunculara ihtiyacımız var. Bu sezon seçmelerimiz çok iyi geçti. Bütün velilerimiz, oyuncularımız onlara önem verdiğimizi gördüler ve Kulübümüzü ve bu sistemi takdir ettiler, bu da bizim için çok önemliydi."



"Sosyal medyada yazıldığı gibi öyle bir transferimiz yok"



Son dönemde sosyal medyayı meşgul eden pek çok ismin Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne transfer iddialarına da açıklık getiren Karapınar, "Bir konuyu daha sizinle paylaşmak isterim. Sosyal medyada devamlı olarak 'şu oyuncuyu transfer etti, şu orta saha oyuncusunu aldı' gibi şeyler yazılıyor. Lütfen, böyle şeyler yok! Biz sadece transfer etmiyoruz. Biz potansiyelli gördüğümüz oyuncuları deneme antrenmanlarına çıkarıyoruz. Alacaksak eğer ondan sonra alıyoruz ve bu oyuncuların bizimle deneme antrenmanına çıkması için de eski kulüplerinden izin alınıyor. Onlar izin verirse geliyorlar. Bu anlamda etik değerlere de çok önem veriyoruz. Sosyal medyada gereksiz bir bilgi kirliliği oluyor. Yazılan isimlerin pek çoğu doğru değil. Bunlara da açıklık getirmek istedim. Taraftarlarımız sosyal medyadaki bu tarz şeyleri ciddiye almasınlar. Çok farklı yorumlar yapılıyor. Bunlar da oyunculara zarar veriyor. Bunu buradan belirtmek istiyorum.



Scoutlarımızın beğendiği oyuncular da altyapıya geliyorlar, 10 gün onlarla çalışıyoruz. Bu süre zarfında bizde kalıyorlar ve karakterlerinden tutun da davranışlarına, uyumuna kadar her şeylerine kadar bakıyoruz, burada sadece yeteneklerine bakmıyoruz ve öyle transfer yapıyoruz." şeklinde konuştu.



"Her tutumuyla Fenerbahçe altyapısında yetiştiğini belli eden oyuncular yetiştirmek istiyoruz"



Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, Fenerbahçe Akademisi olarak nerede olursa olun Fenerbahçe altyapısında yetiştiğini belli eden oyuncular yetiştirmek gibi bir misyon yüklendiklerinin altını çizerek sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Bütün gruplarda en son maça kadar oynamak istiyoruz. Bizim hedefimiz A Takıma oyuncu yetiştirmek. Ama A Takıma oyuncu yetiştirirken de bu oyuncuların karakteri, kültürü, sosyalliği, örnek olması bizim için çok önemli. Biz, sadece futbolcu yetiştirmeyeceğiz; ülkemize, milletimize faydalı, Fenerbahçe A Takımında oynamasa bile Fenerbahçe altyapısında yetiştiğini belli eden oyuncular yetiştirmek istiyoruz. 'Altyapıda şampiyonluklar, galibiyetler bizim için önemli değil' diyoruz ama çocuklarımızın şampiyonluk stresini de yaşamasını istiyoruz, mağlubiyetlerin stresini de yaşamalarını istiyoruz. Bunları yaşasınlar ki gittikleri takımlarda ya da Fenerbahçe A Takımında bizi çok iyi temsil etsiler. Onun için son maça kadar her grupta başarılı takımlar yaratmak istiyoruz. Sistemi olan, planlı ve programlı, centilmen oyuncular yetiştirmek istiyoruz."





