Tahir Karapınar: 'Beşiktaş'ın pozisyonu yoktu'

Fenerbahçe teknik direktörü Tahir Karapınar, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.



Vedat Muriqi'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendiren Karapınar, "Biz çok iyi hazırlanmıştık, iyi de başladık. Pozisyonlarımız var, Ersin Destanoğlu iyi toplar çıkardı. Atabilirdik, şans yanımızda değildi. Vedat Muriqi isteyerek o hareketi yapmadı. 10 kişiyken yine Beşiktaş'ın pozisyonu yoktu" dedi.



Tecrübesizlik ve şansızlıktan yakınan Karapınar, "Tecrübesizliğimizden, şanssızlığımızdan bir gol yedik. Sonrasında oyun koptu. Centilmence bir maç oldu. Gökhan Gönül'ün o gollerini attığını biliyorduk ama motivasyon kaybı oldu. Bizim gibi takımlar o golü yemez. Seneye daha iyi olmalıyız" şeklinde konuştu.



19 Temmuz olarak kabul edilen Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde sarı-lacivertli taraftarlara galibiyet vermek istediklerini aktaran Karapınar şunları aktardı:



"Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde güzel bir hediye vermek isterdik. Takım elinden geleni yaptı. 11'e 11 olsa farklı biterdi. Beşiktaş'ın iki pozisyonu var maç boyunca. Bazen kalite gerekiyor. Son vuruşlarda o kaliteyi gösteremedik. Onun için mağlup olduk. Altay çok iyi bir kaleci ama bazen formsuz olduğu zamanlar oluyor. Bizi kurtardığı maçlar da var. Ersin formundaydı bugün. Tebrik ederim. Altay ilk golde hata yaptı ama her futbolcu hata yapabiliyor. Umut vadeden bir kaleci. Umarım daha iyi yerlerde olur."



