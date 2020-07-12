Tahir Karapınar: 'Basit goller yedik'

Fenerbahçe teknik direktörü Tahir Karapınar, Sivasspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'nin Avrupa hedefinden uzaklaştığının altını çizen Karapınar, "Çok zor bir süreç, mağlup olduk! Bu maçı kazanabileceğimizden çok ümitliydik. Basit goller yedik. Beşiktaş maçında inşallah taraftarımıza kendimizi affettiririz. Avrupa hedefimizden biraz uzaklaştık ama kalan iki maçı da kazanarak sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Rotasyon kadromuz çok kuvvetli değil. Serdar Aziz'in yerine Ozan Tufan'ı oynattık, orta sahada eksildik. artık yönetimimiz bunları düşünür ve gereken önlemleri alırlar." dedi.



Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu hakkında konuşan Karapınar, "Genç futbolculardan memnunuz. Ömer de iyi oynadı, risk aldı, cesaretli oynadı ama skor olarak geriye düştükten sonra hamle yaparak Emre'yi oyuna sokmak istedik. Ferdi'den de memnunuz ve o da elinden gelen her şeyi yapıyor. Genç oyuncular, Fenerbahçe'nin geleceği. Düşme adayı takımlarla oynadık ve gençleri oynatamadık. Ben zaten altyapı için geldim. Ömer Faruk Beyaz iyi oynadı. Ferdi Kadıoğlu da oynuyor. Bu oyuncuları kazandık diye düşünüyorum, Fenerbahçe'nin geleceği olacaklar." şeklinde konuştu.



