Tahir Karapınar: "Avrupa için hedef 2 maçta 6 puan"

Kanarya'nın geçici hocası Tahir Karapınar, İstanbul ve Ankara'da oynanacak Göztepe ve Gençlerbirliği maçları öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sabah
Tahir Karapınar: 'Avrupa için hedef 2 maçta 6 puan'
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04 Temmuz 2020 12:13
Fenerbahçe'nin geçici hocası Tahir Karapınar, "Hedef iki maçta 6 puan" dedi. 

Üst üste İstanbul ve Ankara'da oynanacak Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Avrupa Ligi hedefine giden yol bu iki maçta alınacak 6 puandan geçiyor. Bu nedenle takım olarak tempo artırdık. Sakatlar ise kadro konusunda elimizi kolumuz bağlıyor. Ancak onların yerine görev yapacak futbolcularımızın da ellerini taşın altına sokup, hedefe kilitleneceklerine inanıyorum" yorumunu yaptı.



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