Tahir Karapınar: '4 gün değil 4 yıl gibi'

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tahir Karapınar, Kayserispor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.



Maça çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Karapınar; "Biz maçtan önce bütün analizleri yapmıştık, çok iyi hazırlanmıştık ancak her hikaye istediğiniz gibi gitmiyor. 13. dakikada 10 kişi kaldık. Benim de ilk maçımdı ve bu galibiyette katkısı olan bir ekibimiz var, onlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Fenerbahçe'de kısa bir süredir görev yapmasına rağmen bu sürenin 4 sene gibi geçtiğinin altını çizen Karapınar, "4 gündür çalışıyoruz ama sanki 4 yıldır Fenerbahçe'deymişim gibiydim, ekip beni kısa sürede kabul etti. Takımda bazı sıkıntılar vardı, Vedat'ın sakatlığı vardı ancak kullanmak zorunda kaldık. Emre Belözoğlu çok büyük bir karakter" dedi.



