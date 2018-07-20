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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynayacak takımlar belli oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynayacak takımlar belli oldu
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20 Temmuz 2018 18:50
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımlar netleşti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkmaya hak kazanan Türk Telekom, Afyon Belediyespor ve Bahçeşehir Koleji de dahil olmak üzere 16 takım lige katılım işlemlerini tamamladı. Takımlarımıza yeni sezonda başarılar diliyoruz."

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 Sezonu'nda ligde yer alacak 16 takımın içerisinde Afyon Belediyespor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Banvit, Beşiktaş Sompo Japan, Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ, Trabzonspor, Türk Telekom bulunuyor.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ligden çekilme kararı alan Eskişehir Basket'in yerine lige Bahçeşehir Koleji dahil edilmişti.

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