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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları oynanacak

Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı
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01 Şubat 2019 09:49
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne oynanacak 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

2 Şubat:

13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Sinan Erdem)

15.15 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

3 Şubat Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Banvit-Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)

17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sakarya)

4 Şubat Pazartesi:

20.00 Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

 

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