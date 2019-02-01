Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne oynanacak 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:
2 Şubat:
13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Sinan Erdem)
15.15 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
3 Şubat Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.15 Banvit-Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)
17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sakarya)
4 Şubat Pazartesi:
20.00 Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:
2 Şubat:
13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Sinan Erdem)
15.15 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
3 Şubat Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.15 Banvit-Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)
17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sakarya)
4 Şubat Pazartesi:
20.00 Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın