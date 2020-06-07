Taha Duymaz canlı yayında ne dedi? Taha Duymaz Instagram hesabı neden kapatıldı?

Taha Duymaz canlı yayında söylediği sözler nedeniyle Instagram hesabı kapatıldı. Instagram fenomeni Taha Duymaz, canlı yayında kendisine hakaret ve küfürler gelmesine dayanamayarak aynı şekilde karşılık verdi. Taha Duymaz'ın Instagram hesabı canlı yayında söylediği sözler nedeniyle kapatıldı. Taha Duymaz kimdir, Taha Duymaz nereli, Taha Duymaz nerede yaşıyor bilgilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Yaptığı yemeklerle internet fenomeni olan Taha Duymaz'ın resmi Youtube, Instagram, twitter hsaplarını bulabilirsiniz. Taha Duymaz son günlerin en çok konuşulan, sosyal medyanın ise en çok merak ettiği isimlerden biri oldu. Henüz 17 yaşında olan kendi mutfağında yaptığı yemekler ile ünlenen Taha Duymaz kısa sürede fenomen oldu. Taha Duymaz Instagram hesabı, Taha Duymaz sosyal medya hesapları, Taha Duymaz canlı yayında ne dedi? Taha Duymaz kimdir, Taha Duymaz nereli? bilgileri için haberimize göz atabilirsiniz...

07 Haziran 2020 03:57
Taha Duymaz canlı yayında ne dedi? Taha Duymaz Instagram hesabı neden kapatıldı?
Taha Duymaz'ın 1 milyonu geçen Instagram hesabı canlı yayında söylediği sözler tarafından kapatıldı. Instagram fenomeni Taha Duymaz kimdir, nereli sorusunun yanında sosyal medya hesabı Instagram canlı yayınında kendisine söylenen sözlere hakaret cümleleriyle karşılık verdikten sonra hesabı kapandı. Sosyal medyanın yeni fenomeni 17 yaşındaki Taha Duymaz Hatay Yayladağı ilçesinin Güveççi köyünde yaşıyor ve yemek videoları çekiyor. Annesi ve babası kronik rahatsızlık yüzünden çalışamayan Taha'nın 12 tane de kardeşi var. Geçim kaynakları ise devletten aldıkları 800 TL. Taha Duymaz nereli, Taha Duymaz nerede yaşıyor, Taha Duymaz kimdir, Taha Duymaz resmi Youtube, twitter hesapları ile ilgili bilgileri buradan öğrenebilirsiniz...
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TAHA DUYMAZ INSTAGRAM KAPATILDI

Yaptığı yemeklerle Instagram fenomeni haline gelen Taha Duymaz, canlı yayın açtığı sırada kendisine küfür edilince o da aynı şekilde karşılık verdi ve Instagram hesabı kapandı. Hesabının kapanmasından sonra Taha Duymaz şu açıklamayı yaptı: Intagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim.Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı."

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde yaşıyor ve henüz 17 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlıyor. 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor. Taha'nın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması sırasında kız kardeşi de kendisine zaman zaman yardımcı oluyor.

Herkes hakkını helal etsin.

"Durumumuz iyi olmadığı için "Belki yeteneklerimi gösteririm, para kazanırım" düşüncesiyle 2015 yılında YouTube kanalı açtım. Küçük bir telefon vardı, onunla çekiyordum. Telefon bozulunca kanalı silmek zorunda kaldım.

TAHA DUYMAZ AŞÇI OLMAK İSTİYOR

Taha Duymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 kardeş olduklarını ve küçüklükten bu yana mutfak işlerine ilgi duyduğunu belirtti.

Elindeki az imkanla küçük mutfağında yemekler yapıp sosyal medyada paylaştığını anlatan Duymaz, sözlerinde şu ifadelere yer verdi;

"Küçüklükten beri yemek yapmaya ilgim var. Anneme sürekli mutfak işlerinde yardım ederim. Çoğu zaman akrabalarım ve eve gelen misafirler, 'Erkek çocuğunun mutfakta ne işi var?' diyerek beni ayıpladılar ama yılmadım. Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum."

"ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"

Posta'ya özel röportaj veren Taha Duymaz, okula gidemediğini 4. sınıfta eğitimini bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Arabaya bindiğinde kusmaya başladığını anlatan Duymaz, "Arabaya binemiyorum küçüklüğümden beri. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Hep zorla bindirildim arabaya. Komşumuzun bir akrabası, bu sorunumu çözmem için bana şehirde psikolog ayarladı. Onun ilk randevusu için çıktım sadece köyden ve o randevuya bir hafta kala arabaya bineceğim diye sürekli kusmaya başladım. Bir kere gittim doktora, bir daha gidemedim. Yıllarca doktora gitmedim, hastalanınca hep kendi kendimi tedavi ettim. Bahsettiğim komşumuzun götürdüğü doktor ilaçlar verdi, "Düzenli gel" dedi, gidemedim. Çok zor günler geçirdim. Köyden çıkmıyorum, kendimi eve hapsettim. Küçüklüğümden beri duygusalım, bu da aslında okula gidemememin bir nedeni. Ben evden çıkmadığım için pek arkadaşım yok, zaten benim yaşımda olanlar da okula gidiyor" dedi.



DEVLET YARDIMI İLE GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORLAR

Kronik hastalıkları olduğu için çalışamayan Taha Duymaz'ın anne ve babası, devletin verdiği 800 lira ile geçinmeye çalışıyor. Maddi imkansızlıklardan dolayı ve yaşadığı köyde 3 bakkal olduğu için her malzemeyi alamadığını söyleyen Duymaz, sözlerine şöyle devam etti:"Hep aynı malzemelerle farklı yemekler yapmaya çalışıyorum. Yemek yapmak beni iyileştirmeye başladı. Resmen terapi ediyor. İçimde verdiğim psikolojik savaşın azaldığını hissediyorum yemek yaptıkça.""Durumumuz iyi olmadığı için 'Belki yeteneklerimi gösteririm, para kazanırım' düşüncesiyle 2015 yılında YouTube kanalı açtım. Küçük bir telefon vardı, onunla çekiyordum. Telefon bozulunca kanalı silmek zorunda kaldım. Sonrasında yine açtım, yine telefon bozuldu. 2019'da açtığımda aynı sorunu yaşamadım. Sonra baktım Instagram'a daha çok bakılıyor. Oraya da videolar çekip koymaya başladım. Kısa sürede takipçim arttı."

"İMKANSIZLIKLAR BANA ENGEL DEĞİL"

"Videolarımı kız kardeşim çekiyor. Kendimi ne zaman kötü hissetsem mutfağa giriyor, yemek yapıyorum. Hayatımı yemeğe adadım. Kız kardeşim de sağ olsun bana yardım ediyor. Bu video işine ilk başladığım zamanlar evde yere oturup yemek yapıyordum. Güzel bir mutfağımız yok, malzeme eksiğim çok ama bunlar bana engel olamıyor."

"BOZUK FIRINDA SÜPER YEMEKLER YAPTIM"

"Mutfağımızla el yıkama yerimiz ayrı bir yerde. Çok küçük, hareket etmek bile çok kısıtlı. Pes etmedim. Kendi kendimi geliştirdim. Yemek konusunda kimseden yardım almadım. İlk günler bozuk fırınla süper yemekler yarattım. Bir tane bile mutfak aracım olmadan çok şey başardım ve çok mutluyum."



"KOVANIN İÇERİSİNDE ÇIRPIYORUM"

Taha Duymaz, "Çok istediğin bir mutfak eşyası var mı?" sorusuna ise "Hiçbir zaman 'Şu mutfak eşyası benim olsun' demedim. İçimden bile geçmedi. Çırpma kabım bile yok, kovanın içinde çırpıyorum her şeyi. Tabii ki sınırlı imkanlar beni çok zorluyor ama bir yandan da cesaret veriyor."

"SOSYAL MEDYADA 'FAKİRSİN' DİYE ÇOK LİNÇ YEDİM"

Ailesinin video çekmesine ilk günler karşı çıktığını söyleyen fenomen "İlk günler karşı çıkıyorlardı. Haklılardı. Sürekli yağ, un, şeker almaya hangi para yeter. Ama ben bir şekilde yapıyordum, hiç pes etmedim. Sosyal medya üzerinden malzeme gönderenler iyi ki var. Sosyal medyada çok linç yedim. "Fakirsin, telefonun berbat, kamerası iğrenç, o mutfaktan bir şey yemem. Nasıl hasta olmuyorsun o mutfakta?" diyorlar. Oysaki mutfağım gayet temizdir" şeklinde konuştu.Evlerinde televizyon olmadığı için herhangi bir şefi izleyemediğini anlatan Taha Duymaz, bir şefin kendisini İstanbul'a çağırıp eğitme isteği olursa kabul edeceğini de sözlerine ekledi.



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