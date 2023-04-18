Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk finalde

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk, finale çıktı.



Başkent Zagreb'de gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.



Türkiye'yi 125 kiloda temsil eden olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, çeyrek finalde Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili'yi 3-1, yarı finalde de İtalya adına güreşen Küba asıllı Abraham Conyedo Ruano'yu 4-0 yenerek adını finale yazdırdı.



92 kilo elemelerinde Moldovalı Andrian Grosul'u yenen son Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk, Ukraynalı Illia Archaia ile yaptığı çeyrek final müsabakasını da kazanarak yarı finale çıktı. Yarı finalde Gürcü Miriani Maisuradze'yi 11-1 teknik üstünlükle geçen Feyzullah, altın madalya maçı yapmaya hak kazandı.



Çarşamba günü yapılacak finallerde Taha Akgül, ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili, Feyzullah Aktürk ise Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov ile karşılaşacak. Taha, Petriashvili'yi yenmesi durumunda kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu elde edecek.



61 kilo çeyrek finalinde Ermeni Arsen Harutyunyan'a yenilen Emrah Ormanoğlu, çarşamba Fransız Arman Eloyan ile bronz madalya maçında karşı karşıya gelecek.



74 kilo çeyrek finalinde Küba asıllı İtalyan Frank Chamizo Marquez'e yenilen Soner Demirtaş, çarşamba Azerbaycanlı Dzhabrail Gadzhiev ile repesaj maçına çıkacak. Kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Soner, Gadzhiev'i yenmesi halinde bronz madalya maçında Bulgar Ali Pasha Ruslanovich Umarpashaev'in rakibi olacak.



Şampiyonada serbest stil 86 kiloda mücadele eden dünya ikincisi Fatih Erdin ise organizasyona veda etti.





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