Taha Akgül'ün hedefi ikinci olimpiyat altın madalyası!

Milli güreşçi Taha Akgül, ikinci olimpiyat şampiyonluğunu elde edip "minderi öperek" kariyerini zirvede noktalamayı hayal ediyor.



Kariyerinde 10 Avrupa, 3 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Bütün şampiyonluklarının kendisi için ayrı bir değerinin bulunduğunu söyleyen milli güreşçi, "10. şampiyonluğumun da çok ayrı bir hikayesi oldu. 10 sayısı dile kolay, serbest güreşte kendime ait rekoru ilerletebilmek kolay değil. İzleyenler sadece 6 dakikalık final müsabakasını görüyor ama şampiyonluğa kadar çok büyük mücadele gösteriyoruz." diye konuştu.



Çok ağır antrenmanlar yaptıklarına işaret eden Taha, her zaman şampiyonluk için mindere çıktıklarını, bunun da stresini maçlardan önce fazlasıyla yaşadıklarını vurguladı.



Hırvatistan'da kazandığı 10. Avrupa şampiyonluğunda finalde ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili'yi yendiğini hatırlatan Taha, sakatlanmasına rağmen müsabakayı bırakmayarak kazandığı altın madalyanın hikayesini şöyle anlattı:



"Gürcü rakibim Petriashvili de çok iyi hazırlandı. Günün, serbest stilin son müsabakasıydı. Tüm kafileler tribünde bizim maçı bekliyordu. O da altın madalya için geldi ama hamdolsun 9-4 gibi güzel bir skorla galip gelmek nasip oldu. Son dakikalarda kilit pozisyonda sakatlandım, ayağımdan iki defa ses geldi. Çok korktum, kesin bir sıkıntı oldu dedim. Maç günü ağrıdan uyuyamadım, çok şiddetli ağrım oldu. Ama Allah'a hamdolsun korktuğum kadar olmadı. Kontrollerde dış yan bağlarda 2. derece yırtık tespit edildi. Tedaviye başladım. Sıkıntı değil, altın madalya için her şeyimi vermeye hazırdım. Bacağımı da verebilirdim. Çünkü benim için çok önemliydi, bu fırsatlar her zaman gelmiyor, değerlendirmek lazım. İnşallah fizik tedavi sürecini de en iyi şekilde atlatırım."



Başarısının sırrı



Şampiyonadan döndüğünde sakatlığına rağmen çalışmalara ara vermediğini vurgulayan milli güreşçi, "Sakat olmama rağmen antrenmanlara başladım. Şampiyonluklarımın sırrı buradan geliyor. Şampiyon olur olmaz hemen çalışmaya başlıyorum." dedi.



Taha, böylece rakiplerinin fiziksel ve teknik açıdan aradaki farkı kapatmasına izin vermediğini belirterek, "Onlar, Taha'yı daha iyi çalışarak yenebilecekler. Ben de diyorum ki aradaki farkı korumalıyım, daha da açmalıyım. Şu an ayağım sakat, üst tarafımı çalıştırmak için inanın buraya seke seke geldim. Üst kol, sırt, göğüs antrenmanı yaptım. İyileşene kadar en azından buralarım güçlensin. Ayağım düzeldiğinde de gücümü oraya verip, onu toparlayacağım. En iyi Taha'ya nasıl ulaşabilirim, onun amacındayım. İnşallah yeni sezon başladığında da hazır bir şekilde girip, dünya şampiyonu olacağım." ifadelerini kullandı.



Emin adımlarla ilerliyor



Geçen yıl hem Avrupa hem dünya şampiyonu olan ve yılın en iyi güreşçisi seçilen Taha, "kariyer finali"yle ilgili hayalini paylaştı:



"Bu yıl da önce ranking turnuvası ardından Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Dünya Şampiyonası kaldı, orada yine altın madalya kazanırsam geçen yıl gibi 3'te 3 yapmış olacağım. Belki yine dünyada yılın en iyi güreşçisi seçilebilirim. Şu an emin adımlarla ilerliyorum. Önümde 2023 Dünya Şampiyonası, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları kaldı. Bu şampiyonalarda da altın madalya aldığım zaman Allah'ın izniyle bizden iyisi olmayacak. 2024 Paris Olimpiyatları'nda ikinci altın madalyayı kazanıp, ayakkabıyı kenara koyup minderi öpmeyi hayal ediyorum. Bu kariyere böyle güzel bir veda yakışır. İnşallah Yaradan bana bunu nasip eder."



"Yeni Tahalar yetişecektir"



Tecrübeli güreşçi Taha Akgül, genç sporculara da kariyerlerinde başarılar elde edebilmeleri için tavsiyelerde bulundu.



"Bizleri örnek alan çok genç kardeşlerimiz var." diyen Taha, "Minikler Türkiye Şampiyonası'nda inanın çok uzun tartı kuyruğu oluyor. 2-3 bin kişi müsabakalara giriyor. Güreşe bizden dolayı yönelen çok insan var. Kulübüm ASKİ Spor'un "300 Çocuk 300 Sporcu" projesi var. Proje, 4 binin üzerinde katılıma ulaştı. İnşallah onların içerisinden yeni Tahalar, Rızalar, Sonerler yetişecektir." şeklinde görüş belirtti.



Genç sporculara seslenen Taha, "Başarılı olmak için fedakarlık yapacaklar, çalışma, beslenme ve dinlenmeye dikkat edecekler. Bilgisayar oyunları, gezmek cazip gelebilir ama biraz fedakarlık yapmak gerekiyor. Antrenmandan sonra dinlenmeleri gerekiyor. Her şeyi zamanında yaparlarsa inşallah başarılı olacaklardır." diye konuştu.





