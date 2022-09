Taha Akgül, üçüncü dünya şampiyonluğu için mindere çıkacak

Milli güreşçi Taha Akgül, üçüncü kez dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.



Serbest Milli Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesi Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Takım kaptanı Taha Akgül, yaptığı açıklamada, güzel geçen Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Şampiyonası'na gideceklerini belirterek, "İyi hazırlandık. Ben zaten her gittiğim yerde altın madalyaya güreşen bir insanım. Üçüncü kez dünya şampiyona olmak için Sırbistan'a gideceğim." dedi.



Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bu yıl 9. Avrupa şampiyonluğunu elde eden mili güreşçi, "Avrupa Şampiyonası'nda Gürcü Geno Petriashvili'yi yenmem, tekrardan formda olduğumu göstermem, hem kendi açımdan hem de rakiplerime göz dağı açısından çok önemliydi. Hırslıyım, çok iyi hazırlandığımı düşünüyorum. İnanın Allah kalbimi biliyor, ikincilik, üçüncülük hiç aklımdan geçmiyor. İnşallah bu hırsımla, öz güvenimle de orada altın madalyayı tekrar ülkeme getireceğim.' diye konuştu.



- Zirvede bırakmayı amaçlıyor



2024 Paris Olimpiyatları'nda da şampiyon olup kariyerini zirvede noktalamayı amaçladığını vurgulayan Taha Akgül, şöyle devam etti:



"1,5 sene çok çabuk geçecektir. O yüzden bu 1,5 seneyi en iyi şekilde geçirip, Paris Olimpiyatları'nda bu işi inşallah noktalayacağım. Hedefim de orası. Ben zaten zirveye alışmış bir sporcuyum. Zirvede de bırakmak istiyorum. İlk Avrupa şampiyonluğum 2012, son Avrupa şampiyonluğum 2022. 10 senede 9 defa Avrupa şampiyonu olmak gerçekten güzel bir başarı oldu. Dünyada şampiyonluk sayısı biraz az kaldı, iki dünya şampiyonluğum var. En son 2015'te dünya şampiyona oldum, 7 sene oldu. 2014 ve 2015 dünya şampiyonluğu, 2016 olimpiyat şampiyonluğu. Üç yıl üst üste dünyanın zirvesine çıktım. İnşallah burada tekrar kendimi göstereceğim. Çok hırslı çalıştım, üçüncü kez dünya şampiyona olup gücümü tekrardan göstereceğim."



Takım halinde de başarılı olmak istediklerini dile getiren Taha, "Bütün kilolarda iddialıyız. Dünya Şampiyonası zor geçiyor, bunun da bilincindeyiz, biraz da gerçekçi olmak lazım. Orada çok ciddi rakipler olacak. Tahminim 3 ya da 4 madalya alabilirsek bizim için büyük bir başarı olur." değerlendirmesinde bulundu.



Takımın en genç ismi olan 18 yaşındaki Mücahit Çelik ise ilk kez büyüklerde mücadele edeceğini belirterek, şöyle konuştu:



"İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takım halinde güzel başarılar bekliyoruz. Tecrübeli ağabeylerimizle çalışmam da benim için avantaj oldu. Heyecanımız var, güzel bir heyecan. Bunu da başarıya dönüştürmek istiyorum. Bu yıl 20 yaş altında Avrupa şampiyonu oldum. İnşallah burada da devamını getireceğim. Burada da altın madalya hedefliyorum. Takım halinde de iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Dünya Şampiyonası benim adıma çok önemli bir tecrübe olacak."



- Teknik direktör Gençalp: "Her şey minderde belli oluyor"



Serbest Milli Takımı Teknik Direktörü Necmi Gençalp, Dünya Şampiyonası'nda güçlü rakiplerin bulunduğuna dikkati çekerek, zorlu bir organizasyonun kendilerini beklediğini söyledi.



İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Gençalp, "Tabii biz de güçlüyüz. Bizim de şampiyon sporcularımız var. Beş sporcumuz ise ilk defa Dünya Şampiyonası'nda güreşecek. İki sporcumuz yeni takıma girdi. İnşallah iyi sonuçlarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.



Gençalp, hazırlık döneminin iyi geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Her şey minderde belli oluyor, orada başlayıp orada bitiyor. Mücadele etmek lazım. Güçlü bir şampiyona çünkü olimpiyatlara az kaldı. Olimpiyatlar 2024'te ama bizim için 2023 diyebiliriz. Çünkü kota alamadığınız zaman olimpiyata gidemiyorsunuz. Kotayı hemen alırsanız daha iyi hazırlanıyorsunuz. Kota turnuvaları daha stresli geçiyor. 2023 Dünya Şampiyonası'nda 6 sıklette kotayı alıp olimpiyatlara daha iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. İnşallah Sırbistan'dan güzel sonuçlarla döneriz."



- Kayalı: "Güzel netice alacağımıza inanıyoruz"



Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan Ali Kayalı, Dünya Şampiyonası'na kısa bir süre kaldığına işaret ederek, "Takımın form grafiği çok iyi durumda. Bu formu güreşe yansıtmamız lazım. Biz buna inanıyoruz, sporcularımız bunu minderde gösterecek." diye konuştu.



Gençlere önem verdiklerinin altını çizen Kayalı, şöyle konuştu:



"Bizim vizyonumuz şu; 'Gençlere önem vereceğiz.' dedik. A takımın yüzde 40'ı genç, o yüzden genç arkadaşlara da bu şansı tanıdık. Hazırlık dönemini de güzel geçirdiler. İnşallah bunun karşılığı güzel bir sonuç olacak. Olimpiyat öncesi burada takımın artılarını, eksilerini göreceğiz. Ona göre çalışma yapacağız. Şu anda durum iyi. Gençlerimize güveniyoruz. İnşallah iyi bir neticeyle döneceğiz. İnşallah gençlerimiz, ağabeylerinin arkasından yürüyecekler. Güzel netice alacağımıza inanıyoruz."



2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Serbest Milli Takımı'nı Taha Akgül, Mücahit Çelik, Feyzullah Aktürk, Fatih Erdin, Muhammet Akdeniz, Soner Demirtaş, Servet Çoşkun, Cavit Acar, Süleyman Atlı ve Muhammet Karavuş temsil edecek.





