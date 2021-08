Taha Akgül: 'Nasipte bronz varmış'

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, başkentte çiçeklerle karşılandı.



Rio 2016'da altın madalya kazanan ve Tokyo 2020'de ikinci madalyasını elde eden Taha Akgül ile Tokyo'da olimpiyat beşincisi olan Süleyman Karadeniz ve Türkiye'yi serbest stil 57 kiloda temsil eden Süleyman Atlı, kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan ve Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar'ı, Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş karşıladı.



Milli güreşçi Taha Akgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tabii gönlümüzden altın madalya geçiyordu, hazırlıklarımızı bunun için yaptık, belki de en iyi hazırlandığım olimpiyat müsabakalarından biri oldu. Çalışmama, beslenmeme, dinlenmeme inanın her şeye çok dikkat ederek oraya gittim. Sosyal hayatımdan, sevdiklerimden, her şeyden fedakarlık yaptım da oraya gittim ama maalesef çeyrek final müsabakasında talihsiz bir yenilgi yaşadım, beklemediğim bir yenilgi oldu, bana yakışmayan bir yenilgi oldu, hedefim kesinlikle altın madalyaydı." diye konuştu.



Türkiye'nin Tokyo'da tarihi başarılar elde ettiğini belirten Taha Akgül, şunları dile getirdi:



"Nasipte bronz varmış, yani biz tabii ki altın madalya için gittik ama güreş adına 3 bronz madalya alabildik. Hamdolsun milli takımımız adına çok başarılı bir olimpiyat geçirdik, Tokyo'da 13 tane madalya ile Türkiye rekoru kırıldı, bu da gelecek adına önemli oldu. Genç kardeşlerimiz ve biz, 2024 Paris Olimpiyatları için çok büyük bir mesaj verdik. İnşallah Paris'te daha çok madalyalar geleceğine inanıyorum. Hamdolsun, tabii Gençlik ve Spor Bakanı'mız aynı zamanda 17 gün boyunca hep bizimle birlikteydi, sağ olsunlar hep yanımızdaydı, desteğini hep hissettik. Buraya gelen destek olan öncelikle Sayın Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılarımıza, tüm bakanlık personelimize, federasyonumuza kadar gerçekten herkes elinden geleni yaptı. Biz de bunun hakkını vermeye çalıştık, onun hakkı altın madalyaydı gerçekten ciddi emekler veriliyor, hazırlık sürecinde orada. Herkesin bu madalyada payı var, kulübümüzün Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor'un yine aynı şekilde, belediyemizin... Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesiyiz onların da çok büyük emeği var. Ben emeği geçen, buraya gelen bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum."







- Baydaş: "Bizi gururlandırdılar, tebrik ediyoruz"







Taha Akgül'ü çiçeklerle karşılayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş da "Taha, şampiyon onu anlatmaya gerek yok, hem Avrupa hem dünya hem olimpiyat şampiyonluğuyla tescilli bir güreşçi. Kendisinin de ifade ettiği gibi bir talihsizlik olarak görmek lazım, olimpiyat üçüncülüğü muhteşem bir derece, ama biz boynunda altın görmeye alıştığımız için o bize altını alıştırdığı için onun üzüldüğü gibi üzülüyoruz ama gurur duyuyoruz tarihe geçtiler, olimpiyatlarda madalya rekoru ile geldiler; bu madalya serilerinin devam edeceğini biliyoruz, ona güveniyoruz, tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Baydaş, milli güreşçilere inançlarını sürdürdüklerini belirterek, "Hem Taha hem Rıza Kayaalp için hem de diğer kardeşlerimiz için şunu da ifade etmek istiyorum: Sportif başarılarıyla olduğu kadar kişilikleriyle, beyefendilikleriyle, karakterleriyle de örnek sporcular, örnek kardeşlerimiz, üzülmemelerini istiyoruz. Bizi gururlandırdılar tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.



Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar da Tokyo'ya madalya hedefiyle gittiklerini vurgulayarak, "Serbest güreş olarak bir bronz madalya alabildik. Takım kaptanımız Taha Akgül şanssız bir şekilde yenildi ama bronz madalya aldı bu da nazarlığımız olsun çünkü 11 yıldır zirvede kalmak onu korumak şampiyon bir sporcu için zor. Sonuçta Taha Akgül kendini ispatlamış bir güreşçi, kariyerinde 8 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya şampiyonluğu, dünya ikinciliği, üçüncülüğü, olimpiyat şampiyonluğu ve bugün itibarıyla da olimpiyat üçüncüsü olarak geldik ülkemize. Bundan sonra da başarılarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



Tokyo'da olimpiyat beşincisi olan Süleyman Karadeniz de herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Elimizden gelen en iyi mücadeleyi yapmaya çalıştık, tabii ki madalya için gittik, olmadı son saniyelerde kaçırdığımız bir madalya oldu. Biraz üzücü bir şeyle geldik, nasip inşallah 2024 Paris'te madalya gelir." ifadelerini kullandı.



Milli güreşçi Süleyman Atlı da 2016'dan beri Tokyo'ya hazırlandığını kaydederek, "Tokyo'dan önce elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum, oraya şampiyon olmak için gitmiştim. Güreş her zaman olimpiyatlarda favori bir spordu, bizden de beklenti büyüktü. Bu sefer olmadı ama Paris'te en iyi şekilde ülkemi temsil ederek tek eksik olan olimpiyat madalyamı almak istiyorum." şeklinde konuştu.



Milli güreşçi Evin Demirhan da herkese çok teşekkür ederek, "Olimpiyatlara çok kısa bir süre kala talihsiz bir sakatlık yaşayarak maçlarda istediğim performansı gösteremedim. Ama kadın güreşçi olarak tarihte bir ilke imza attık, Yasemin Adar olimpiyat üçüncüsü oldu, kadın güreşi için gerçekten çok güzel bir adım oldu. Ben de 2024 Paris'te madalya alarak ülkemize bir ilki yaşatırım." şeklinde görüş belirtti.



Milli güreşçiler, karşılamaya gelen genç sporcuların tezahüratları ve alkışları eşliğinde havalimanından ayrıldı.