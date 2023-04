Taha Akgül: 'Milletimize çifte bayram hediye etmek istiyoruz'

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 17-23 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkmaya hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını tamamladı. Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ve Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Metin Topaktaş hazırlıklara ve hedeflere ilişkin açıklamalarda bulundu.



TAHA AKGÜL: EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIK



İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve takım olarak şampiyonaya hazır olduklarını ifade eden Taha Akgül, "Hem psikolojik olarak, hem mental olarak hem de fiziksel olarak güzel kamp süreçleri geçirdik. Artık bunun bahanesi yok, oraya gittiğimizde ülkemiz için elimizde gelenin en iyisini yapacağız. Tecrübeli sporcularız, 9 Avrupa şampiyonluğum var. Bu sefer benim için gerçekten çok anlamlı bir Avrupa şampiyonası olacak. Hepsinin ayrı bir değeri, manası var benim için, hepsi çok değerli benim için. Bu sefer de olduğu zaman inşallah 10'uncu Avrupa şampiyonluğum olacak. Dünya serbest güreşinde çift hanelere çıkabilmek gerçekten çok zor. Dünya serbest güreşinde çok büyük bir rekabet var. Rusya Dağıstan bölgesi bu güreşin dünyadaki merkezidir. Bizim sıkletlerimizde Rusya'dan sadece bir tane sporcu gelmiyor, hepsi transfer oldular. Şu anda 10-12 Dağıstanlı sporcu ile mücadele edeceğiz. İşin rekabeti çok fazla ama önemli değil, biz her zaman en iyi rakipleri yenerek şampiyon olduk. Şimdi en iyi şekilde hazırlandık, süreci de bitirdik. Takımımız iyi, hocalarımızla beraber çok güzel bir süreç geçirdik. Milletimizin dualarıyla orada bayram öncesi şampiyonluğu kazanıp çifte bayramı onlara hediye etmek istiyoruz. Ülke olarak morale ihtiyacımız var" dedi.



"GAYRET VE İSTEK BİZDE VAR"



2023 yılına Uluslararası Ranking Turnuvası ile başladığını ifade eden Akgül, "Önemli bir turnuvaydı, önemli rakiplerim vardı. 4 tane maç yaptım, tecrübe oldu, Avrupa şampiyonası öncesinde ayaklarımın yere basması adına, kendimi görmem adına. Çünkü 1 maç inanın 1 aylık, 2 aylık antrenmana bedel. Ne kadar antrenman yaparsan yap, eğer maç eksiğin varsa çok sıkıntı yaşarsın. En azından onu attık orada. Şampiyonaya gittiğimizde tabii ki stres oluyor ama hakem düdüğü çaldıktan sonra stres kalmıyor. Gerisi tamamen senin istemene ve gayretine kalıyor. O gayret ve istek de bizde var. Oraya çıktığımızda biz her zaman savaşçı ruha bürünüyoruz, ben de öyleyim. İnşallah o ruhla, konsantrasyonumu bozmadan madalyanın saatini bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.



"FULL KONSANTRASYONDAYIM ÇÜNKÜ HEEF BELLİ"



Geçen yıl Avrupa, dünya şampiyonu ve serbest güreşte en iyi güreşçi seçildiğini hatırlatan Akgül, " 'Rakiplerimin Taha tekrardan eski formuna geldi' diyerek çekincesi olacaktır. Biz hedef sporcuyuz, kimse bizimle güreşmek istemez ama kurada çıkınca ekstra bir motivasyonla çıkıyorlar. Full konsantrasyonla bize karşı güreşiyorlar. Ben her maç full konsantrasyondayım çünkü hedef belli. Hedefiz, favoriyiz. Bize yenildiklerinde çok bir şey kaybetmiyorlar, 'geçen senenin dünya şampiyonuna yenildim' diyorlar ama biz kaybettiğimizde çok şey kaybediyoruz. Yükümüz ağır ama üstesinden gelecek tecrübemiz var" diye konuştu.



METİN TOPAKTAŞ: GURUR DUYACAĞIMIZ BİR TAKIMA SAHİBİZ



Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Metin Topaktaş da hazırlıkların tamamlandığını ve hedefleri gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Takımda büyükler kategorisinde 7 madalyalı sporcu olduğunu belirten Topaktaş, "Türk milleti olarak, güreş ailesi olarak gurur duyacağımız bir takıma sahibiz. İnşallah hedefimiz takım halinde ilk 3 arasında yer almak ama en üst basamakta yer almak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürdük, çok şükür şuanda bir eksiğimiz yok, hazırız" dedi.

