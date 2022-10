Taha Akgül, kariyerini ikinci olimpiyat madalyasıyla noktalamak istiyor

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alıp kariyerini zirvede noktalamak istediğini söyledi.



Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur'u 6-2 yenerek 3. kez dünya şampiyonluğunu kazanan Taha Akgül, AA muhabirine, dünya şampiyonasına az bir süre olmasından dolayı memleketi Sivas'a gelemediğini belirtti.



Sivas'a iki altın madalya ile geldiği için mutlu olduğunu vurgulayan Taha, "Buraya hem 9'uncu Avrupa şampiyonluğu madalyasıyla hem de 3. kez dünya şampiyonluğunun altın kemeri ve altın madalyasıyla gelmek nasip oldu." dedi.



Taha, güreşin ata sporu olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"3. dünya şampiyonluğu benim için çok önemliydi. 7 yıl aradan sonra tekrardan dünya zirvesine çıkmak, altın kemeri almak gurur verici oldu. Tüm dünyaya, tüm dünya güreşçilerine halen çok güçlü olduğumu ve sıkletimin en iyisi olduğumu gösterdim. Olimpiyatlara çok kısa bir süre var, bu kısa sürede bir dünya şampiyonası daha yapılacak. Hedefim inşallah orada da dünya şampiyonluğu. Hamdolsun tarihi rekorlar kırıyoruz. Yaptığımız mücadeleler kariyerimizi daha da iyi hale getirmek, daha da efsaneleşmek için. Maddi anlamda hiçbir beklentim yok, hiç aklıma dahi gelmiyor. Müsabaka sırasında tek düşündüğüm iki olan dünya şampiyonluğu silinecek 3 olacak. Avrupa şampiyonluğunda 10 olacak, bunlar hep tarihi rekorlar. Efsane olmak için inşallah bunları başarırım. Güreşi bıraktığımda da bu başarılar hep anılacak."



Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara var gücüyle çalışarak şampiyon olmak istediğini vurgulayan Taha, "Düğün arifesi bitti ve tekrardan sıkı çalışma zamanı çünkü rakiplerim çalışmaya şimdiden başlamışlardır. O yüzden bir an önce çalışmaya başlayacağım. Onlardan psikolojik ve fiziksel anlamda üstünüm, bunu koruyup inşallah yine her zaman olduğu gibi ilk sırada yer alacağım ve ülkemizin bayrağını en üstte dalgalandıracağım." diye konuştu.



"Bize zirvede bırakmak yakışır"



Taha Akgül, kariyerini olimpiyat altın madalyasını ikinci kez alarak sonlandırmayı hedeflediğini dile getirdi.



"Allah'ın izniyle hedefim olimpiyatlarda noktayı koymak." diyen Taha, şunları söyledi:



"Çünkü biz yıpranıyoruz, hazırlık süreci falan bizi yoruyor ama en ağır tarafı stresi. Başarılarımız, altın madalyalar kolay değil. Şimdi sayarken 9 Avrupa, 3 dünya diyoruz ama onun ardında öyle bir hazırlık aşaması var ki ve güreştiğimiz o gün, elemelerin yapıldığı, final günü inanın yemek dahi yiyemiyoruz. Stresten ağzımıza bir lokma dahi girmiyor. En yakın oda arkadaşınla dahi konuşamaz hale geliyorsun. O stres ömrümüzden ömür götürüyor. Altın madalyayı aldığımızda da dünyanın en mutlu insanı biz oluyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda işimiz kolay olmayacak, yine çok stresli olacağız ama ben zirvede noktayı koymak istiyorum çünkü bize de yakışan bu. 12 sene zirvede kalabilmek kolay değil, biz bunu başardık. Canımı dişime takıp, o altın madalyayı almak için her şeyi yapacağım. Bu psikolojiyi kaldırabilecek güçteyim. Bize zirvede bırakmak yakışır."



Maddiyata hiçbir zaman önem vermediğini belirten Taha Akgül, "Hayalim, inşallah o altın madalyayla secdede minderi öpmek. Öyle noktayı koyacağım, bana da efsaneye de yakışan bu olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ