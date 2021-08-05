Taha Akgül, final şansını kaybetti

Güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, ABD'li rakibine yenildi.

Taha Akgül, final şansını kaybetti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde milli güreşçi Taha Akgül, ABD'li rakibine mağlup olarak final şansını yitirdi.

Taha Akgül, Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda ABD'li Gable Dan Steveson ile karşılaştı. Etkisiz bir oyun sergileyen Taha Akgül ilk yarıyı 2-0 geride geçti.

İkinci devrede de rakibin hücumlarını bertaraf edemeyen milli güreşçi, karşılaşmada 8-0 mağlup ayrıldı.

Rio 2016'da altın madalya kazanan Taha Akgül, ABD'li güreşçinin finale çıkması halinde repesaj hakkı elde edecek.

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