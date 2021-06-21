Taha Akgül'den spor kamuoyuna "futbol" eleştirisi!

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, futbolun gündemde aldığı yeri eleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Taha Akgül'den spor kamuoyuna 'futbol' eleştirisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2021 17:56
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 1 aydan kısa süre kalmasına rağmen spor kamuoyunda futbolun geniş yer almasını eleştirdi.

Taha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın gündemde geniş yer almasıyla ilgili, "Bizi mi sizi mi var bu işin? Bütün sporcular bizim bütün sporcular sizin. Bu ülkede sadece futbol yok. Bir ay kaldı olimpiyatlara. Birçok branşta şampiyonlarla dolu bir olimpiyat takımımız var ama kimsenin umurunda değil. Varsa yoksa futbol. Bravo emeği geçen herkese." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül'ün mesajına başta dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp ile Avrupa şampiyonu karateci Uğur Aktaş'ın aralarında olduğu birçok milli sporcu destek verdi.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.