Taha Akgül, bronz madalya kazandı

Taha Akgül, 3'üncülük maçında Kırgız rakibi Ayaal Lazarev'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül, bronz madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde Kırgızistanlı rakibi Ayaal Lazarev'i 7-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Ankara ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdüren milli güreşçi 3. olimpiyat madalyasını kazanmış oldu.

Milli güreşçinin, 2016 Yaz Olimpiyat Oyunlarında altın ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında bronz madalyası bulunuyor.

Böylelikle Taha Akgül, Türkiye'ye Paris Olimpiyatlarında 7. madalyasını kazandırmış oldu.

Taha Akgül, bu madalya ile kariyerini noktaladı.

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